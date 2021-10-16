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Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

16.10.2021 17:51

Son dakika haberleri: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul ettiAlper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, kazandıkları kupayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Huber Köşkü'ndeki kabulde milli takım oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, eski Gençlik ve Spor Bakanları Osman Aşkın Bak ile Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Futbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika
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