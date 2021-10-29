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Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

29.10.2021 14:01
Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin, 2 aylık çalışma sonunda uyuşturucu sattıkları belirlenen 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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