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Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA

25.10.2021 13:31

Gelen son dakika haberine göre TRABZON'un Sürmene ilçesinde Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'nun Sürmene bıçağı satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'nun Sürmene bıçağı satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, dükkana girip tabanca ile peş peşe ateş açan şüpheli kaçtı, olay anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde tescilli Sürmene bıçağı satılan, aynı zamanda Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'na ait iş yerinde meydana geldi. Hafif ticari araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla girdiği dükkanda peş peşe ateş etti. 2'si kadın 3 çalışan, panik içinde iş yerinin arka tarafına kaçtı. İş yerinden hızlıca çıkan şüpheli ise son olarak camlara da ateş ederek aynı araçla kaçtı. Camları kırılan dükkanda hasar da oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın mağazaya gelerek tabanca ile ateş ettiği, çalışanların koşarak iş yerinin arka tarafına yöneldiği, şüphelinin kaçarken camlara ateş ettiği ve geldiği araçla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA

Esnaf ve Sanatkarlar, Sürmene, Saldırı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: TRABZON'DA ODA BAŞKANINI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika
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