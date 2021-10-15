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Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı

15.10.2021 01:26
Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.

Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.

Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.

Güney Afrika, Pretoria, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı - Son Dakika


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