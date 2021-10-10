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Gürcistan'da, Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin bilgi yalanlandı - Son Dakika

Gürcistan'da, Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin bilgi yalanlandı

10.10.2021 22:54
Gürcistan'da, Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin bilgi yalanlandı

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi, tutulduğu hapishanede 1 Ekim'den beri açlık grevini sürdüren eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki bilgiyi yalanladı.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi, tutulduğu hapishanede 1 Ekim'den beri açlık grevini sürdüren eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki bilgiyi yalanladı.

Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleştiğine dair bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Mihail Saakaşvili, reçeteli ilaçlar alıyor. Şu anda sağlık durumu tatmin edici. Hayati göstergeler normal." ifadesine yer verildi.

Saakaşvili'nin doktorunun açıklamaları

Eski cumhurbaşkanının özel doktoru Nikoloz Kipşidze, gece saatlerinde yerel basına yaptığı açıklamada, Saakaşvili'yi, Rustavi kentindeki hapishanede ziyaret ettiğini aktarmış ve sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirtmişti.

Saakaşvili'nin 9 gün boyunca sadece ballı su içtiğini ve sağlık durumunun ağırlaşmaya başladığını vurgulayan Kipşidze, "Bir doktor olarak şunu demek isterim ki bugün gördüğüme göre durumu kötüleşti, şimdi durum daha kötü. Bu, onun daha ağır yürüyüşünde ve konuşma sırasında zorlanmasında görülüyor. Bu durum onu rahatsız ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Kipşidze'nin açıklamasından sonra bir grup vatandaş, Saakaşvili'yi desteklemek amacıyla Rustavi kentindeki hapishanenin önünde toplanmaya başladı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine, 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürmek gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te, Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Ukrayna vatandaşlığından da 26 Temmuz 2017'de çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden vatandaşlık vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da, Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin bilgi yalanlandı - Son Dakika


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