Kasalarda para bulamayan hırsız söktüğü güvenlik kameralarını çalan hırsız kameralara yakalandı - Son Dakika

Kasalarda para bulamayan hırsız söktüğü güvenlik kameralarını çalan hırsız kameralara yakalandı

Börekçiyi gözüne kestiren hırsız, işyerine girmeden önce güvenlik kamerasını yerinden söktü.

Hırsızın güvenlik kamerasını söktüğü anlar kamaraya saniye saniye yansıdı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir işyerine girmek isteyen hırsızın güvenlik kameralarını söktüğü anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece yarısı meydana geldi. İstiklal Mahallesinde bulunan Manavlar Çarşısında faaliyet gösteren börekçiyi gözüne kestiren hırsız, işe koyulmadan önce güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı.

Yan yana takılı halde bulunan iki adet kamerayı devre dışı bırakmak isteyen, üzerinde kapüşonlu bir mont bulunan ve maske taktığı görünen hırsız, tezgahın üzerine çıktı. Önce kameraların yönünü değiştiren hırsız daha sonra kameraların kablosunu keserek devre dışı bıraktı. Ardından iş yerine girerek kasanın kilidini kıran hırsız, kasada para bulamayınca söktüğü güvenlik kameralarını alarak kayıplara karıştı.

İşyerini açmak için sabah dükkanına gelen Serdal Yaldır karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Kasasının açılmış olduğunu ve güvenlik kameralarının yerinde olmadığını gören Yaldır, durumu polise bildirdi.

Yaşadıklarını anlatan Yaldır, "Börek yapmak için erken saatte işyerine geldik. Yerde pulları görünce kasaya yöneldim. Kasanın patladığını gördüm. Güvenlik kameraları aklıma geldi. Baktığımda güvenlik kameralarının da yerinde olmadığını gördüm. Bilgisayardan baktığımda 16-17 yaşlarında bir kişinin kameraları söktüğünü gördüm. Daha önce de işyerime girmişlerdi. Hırsızlığın bir cezası olmadığı için sık sık dükkanımıza hırsız giriyor. Gözümüze uyku girmiyor. Bu işe yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.