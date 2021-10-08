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Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

08.10.2021 13:58

Son dakika haberi... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay geçen yıl Haziran ayında meydana geldi. Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fiat marka 67 ED 414 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan Altındağ ve eşi İlkay Altındağ ile oğlu Umut Altındağ yaralanırken 10 yaşındaki diğer çocukları Eymen Burak Altındağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ'ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Hanife Yılmaz ve Kazada yaralanan Cihan Altındağ, eşi İlkay ve oğlu Umut Altındağ da duruşmaya katılarak sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Hanife Yılmaz, "Ben çok üzgünüm hala psikolojim bozuk, 7 ay ceza evindeydim elimden geldiği kadar zararı karşılayacağım. Benimde evlatlarım var. Evlatlarını getiremem ama çok başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti kazada ağır yaralanan Cihan Altındağ için adli tıp rapor talep ederek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında
Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında
Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında
Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

Hanife Yılmaz, Zonguldak, Altındağ, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında - Son Dakika
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