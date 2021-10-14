Son dakika... 18 YAŞINDAKİ KERİM, KESER VE BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Olay, dün gece Yalçınkaya köyünde meydana geldi. Gece evden kilerin anahtarını alarak ayrılan Kerim Sankur'un sabah saatlerinde geri dönmediğini farkeden ailesi aramaya çıktı. Aile Kerim'in kilerde kanlar içinde yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Kerim Sankur'un bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi. Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

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