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2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede - Son Dakika

2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede

11.10.2021 16:03
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede

2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyedeANKARA'da, 2011'de 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu (18) öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Fahriye Güler (51), ikinci evliliğini yaptığı eski eşi İbrahim Terzioğlu...

2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede

ANKARA'da, 2011'de 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu (18) öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Fahriye Güler (51), ikinci evliliğini yaptığı eski eşi İbrahim Terzioğlu (57) ile onun oğlu Arman Terzioğlu (37), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette suçu itiraf eden Fahriye Güler, çocuklarını uyuşturucu kullanıp, kendilerine şiddet uyguladığı için öldürdüklerini ileri sürdü.

Fahriye Güler, 2 oğlunun babası ilk eşinden 2008'de boşandıktan sonra 2011 yılından itibaren İbrahim Terzioğlu ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Aynı yıl Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin de izine rastlanılmadı.

POLİS, HOBİ BAHÇESİ KİRALADI Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kardeşin şüpheli kaybolmasıyla ilgili 1 yıl önce yeniden araştırma başlattı. Oluşturulan özel ekip, anne Fahriye Güler ile 2015 yılında resmi nikahla evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ekipler, bölgede iz bulabilmek için hobi bahçesi yakınında ev kiralayıp, meyve-sebze yetiştirmeye başladı. Ayrıca Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile birlikte aralarında yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin kişilik profilleri çıkarıldı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışma sonucu 2 kardeşin şüpheli kaybolmasıyla ilgili anne Fahriye Güler, eski eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltına alındı.500 METRE ARAYLA BULUNDU3 şüpheli, emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insana ait kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 'AĞABEYİNİ ÇOK SORUNCA ONU DA ÖLDÜRDÜK'Fahriye Güler, ifadesinde, uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü çocuklarının kendilerine şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüklerini ileri sürdü. Güler'in, "O zaman İbrahim Terzioğlu, büyük oğlumu piknik bahanesiyle hobi bahçesine götürdü. Burada büyük oğlum arkasını döndüğünde tüfekle kafasına ateş etti daha sonra da gece saatlerinde bahçede açtığı çukura gömdü. Küçük oğlum da ağabeyini çok sorunca onu da öldürdük. Bir gün yemeğine uyku ilacı attım ve uyuduğu sırada eşim İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu inşaat demiri ile kafasına vurarak öldürdü daha sonra onu da hobi bahçesine gömdük" dediği öğrenildi.ÇEYİZ SANDIĞI İLE CESET TAŞIMIŞLAR Öte yandan şüphelilerin Özgür Çağkan Barış'ı Sincan'da oturdukları evde öldürdüğü, cesedini çeyiz sandığı ile hobi bahçesine götürerek, 4 metrelik çukura gömdüğü saptandı. Ayrıca evde kan lekesi bulunan kıyafetleri de toplayan şüphelilerin, aynı hobi bahçesinde yaktıkları, kan bulaşan evin duvarlarını ise boyadıkları belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adreste de polis ekiplerince mavi ışık ile yapılan incelemede yeni deliller elde edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Arama çalışmaları Kazı yapılma anı Köpek ile arama çalışması Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,


2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede

Uyuşturucu, Evlilik, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede - Son Dakika


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