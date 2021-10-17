250 KOVAN YANDI; YAKLAŞIK 5 MİLYON ARI ÖLDÜ - Son Dakika

MERSİN'de arıcılık yapan Biçer ailesine ait kovanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Küle dönen 250 kovandaki yaklaşık 5 milyon arı öldü. Necati Biçer 250-300 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım bekliyorum dedi.

Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi'nde arıcılık yapan Biçer ailesine ait 270 arı kovanının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. 250 kovan ile arıcı malzemeleri yandı. Komşularının telefonuyla yangın yerine gelen Biçer ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

'TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ KÜLE DÖNDÜ'

40 yıldır arıcılık yaptığını belirten Necati Biçer, Tüm emeklerimiz küle döndü. Geçimimizi arıcılıkla sağlıyoruz. Kovanlarımızla birlikte arılar da yandı. Kulübemiz vardı, burada o da yanmış. 250-300 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım bekliyorum dedi.

Biçer ailesini ziyaret ederek kovanlarda incelemeler yapan Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise Üyemize ait 250 arılı kovan tamamen yanarak kül oldu. Yaklaşık 4-5 milyon arı öldü. Üyemizin tek geçim kaynağı arıcılık. Yetkililerimizin yardımlarını bekliyoruz diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.