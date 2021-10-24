Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından... - Son Dakika

Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...
24.10.2021 03:23
Son dakika haber: Film setinden görüntü Film setinin önüne bırakılan çiçek ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Film setinden görüntü
Film setinin önüne bırakılan çiçek
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu. Olayın ardından film setine çiçekler bırakıldı.
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