Son dakika haber: Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Adana 'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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