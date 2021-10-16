Son dakika haber... Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Özel harekat polisleri adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak girdi, çok sayıda asayiş ekibi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek, kılıç, 360 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 101 bin 440 lira ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, "Cono aşireti" olarak bilinen gruptaki kişiler arasında 14 Ekim'de yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.