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Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

30.10.2021 13:44
Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haberler: Adana'da konser sırasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi ile iki kişi yaralandı.

Adana'da konser sırasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi ile iki kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konser esnasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada aynı gruptaki Akif Ozan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ile Mustafa Gülcan (17) ve bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, diğerleri çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu M.C'yi merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Çocuğun cenazesi defnedildi

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bıçaklı kavga sonucu bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne Emel Özdoğan, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Emel Özdoğan, gazetecilere, iki oğlunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gideceklerini söyleyip evden ayrıldıklarını belirtti.

Çocuklarını babasız ve zor şartlarda büyüttüğünü anlatan anne Özdoğan, "Onlar konsere gittikten sonra telefonla arayıp 'Ben de geleceğim.' dedim. Rahmetli oğlum 'Tamam anne, gel.' dedi. Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ozan'ım, oğlum, gel annem. Benim bu acımı kim dindirecek? İmam Hatip'te okuyordu oğlum, hafız olacaktı." diye konuştu.

Cumhuriyet, Konser, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı - Son Dakika


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