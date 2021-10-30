Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti. Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti. Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Son Dakika

Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım

İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı