Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

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Erdoğan talimatı verdi! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki rakamlar

112 Acil Servis ekiplerince, otomobilde bulunan Serdar Aşuk ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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