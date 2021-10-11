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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4) - Son Dakika

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

11.10.2021 16:19
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Son dakika haber: YARALI KURTULUP 2 KİLOMETRE KOŞTUAfyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.

YARALI KURTULUP 2 KİLOMETRE KOŞTU

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Okul servisinin, bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götürdüğü, Çatağıl köyü çıkışında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücü Adalettin Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolden çıktığı kaydedildi. Kazada araçtan hafif yaralı olarak çıkan Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak Çatağıl köyüne gidip, kazayı haber verdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren öğrencilerden İsmail Eser ile Nisanur'un kardeş olduğu belirtilirken, kazayı köydekilere haber veren Arda'nın kardeşi Melisa'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.AİLELERİN ÜZÜNTÜSÜKurtyurdu Mahallesi'nde oturan İsmail ile Nisa Eser kardeşlerin evinde üzüntü yaşandı. Kazayı görüp yaralılara müdahale eden Burhan Eser, "Ben süt topluyorum. Sabah kaza yapan servis aracıyla birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor. Alanyurt köyüne sütü götürüp geri gelirken kaza yerini gördüm. Ben araçtan indim o esnada karşı taraftan bir araç daha geldi. Hemen çocuklara müdahale ettim, nefes alanları yan çevirdim. Ölenlere bakamadım zaten. Birisi kaportanın arasında sıkışmıştı. Babası da geldi o çocuğun. Onlarla birlikte çocuğu çıkardık kaportanın arasından, sonra da jandarma geldi" diye konuştu.Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak köydekilere olayı haber verdiğini anlatan Eser, şunları söyledi:

"Haber vermeye giden çocuğu ben görmedim. Çocuk kaza anında korkusundan geri koşmuş. Köye doğru gitmiş ve çobanı görmüşler orada, ona haber vermişler. O çocuğu ben daha sonra gördüm. Ölen çocuğun kardeşi 'Bu kardeşim diyor' ama biz çocuğu bilemiyoruz."


Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Karahisar, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4) - Son Dakika
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