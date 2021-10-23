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Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar

23.10.2021 16:24
Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ağ atarak nesli tehlike altındaki saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ağ atarak nesli tehlike altındaki saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi Mera Mevkiinde devriye gezen Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 kişinin yere serdikleri ağla nesli tehlike altındaki saka kuşu avladıklarını tespit etti. Suç üstü baskın düzenleyen jandarma ekipleri 1 adet canlı mühre olarak kullanılan kafes içerisinde saka kuşu, 1 adet mühre olarak kullanılan ölü saka kuşu, 1 adet boş kafes ve 2 adet ağ düzeneğine el koydu. El konulan düzenekler ve saka kuşları Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Mustafa S., Mehmet Ç., Ozan Y., Abdullah S. hakkında ise tutanak tutuldu. - MANİSA

Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar
Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar

Jandarma, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
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