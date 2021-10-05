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Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı

05.10.2021 14:05
Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Iğdır'da motosikletle iş yerine giden bir kişi, arkasından gelen başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Iğdır'da motosikletle iş yerine giden bir kişi, arkasından gelen başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, merkez Halfeli Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olarak çalışan Mustafa Safa (34), henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Safa, vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Safa, tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki KGYS ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - IĞDIR

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı

Halfeli, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, silahlı saldırıda ayağından yaralandı - Son Dakika


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