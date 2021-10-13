Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi

13.10.2021 21:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Brüksel'deki temaslarının ardından, "Hem AB için hem Türkiye için yeniden ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Brüksel'deki temaslarının ardından, "Hem AB için hem Türkiye için yeniden ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar." dedi.

Ala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosundaki (AP) temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından TBMM'nin ve AP'nin faaliyetlerine başladığını hatırlatan Ala, kendisinin de bu vesileyle AP'de temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldiğini söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden milletvekilleri ve AP'deki siyasi grupların başkanlarıyla iki gün boyunca görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ala, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin seyrini değerlendirdik. Hem biz Türkiye'nin vizyonunu, perspektifini ortaya koyduk ve paylaştık hem onların değerlendirmelerini aldık." diye konuştu.

Ala, bu tür görüşmelerin Türkiye-AB ilişkileri için önem arz ettiğini, gelecek dönemin seyri bakımından bu ilişkilerin önem taşıdığı kanaatinin pekiştiğini, AB tarafının da bu görüşmeleri olumlu şekilde değerlendirdiğini aktardı.

Brüksel ziyaretinde TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini, Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleriyle değerlendirmeler yaptıklarını ve AK Parti'nin Brüksel Temsilciliği ile faaliyetleri değerlendirdiklerini dile getiren Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

"İlişkileri hızlandırma vakti geldi"

Ala, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirirken de son 10 yılın çok zor geçtiğini söyledi. Arap Baharı sonrası Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'nin çöktüğünü, göç sorununun ortaya çıktığını, 2008'deki ekonomik krizin etkilerinin hissedildiğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığını, Kovid-19 salgınının başladığını anlatan Ala, AB tarafında da göç krizinin yanı sıra Brexit olarak bilinen İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinin yaşandığını vurguladı.

Brexit'in Avrupa'yı politik olarak zayıflattığını, salgının ekonomik etkilerinin hissedildiğini belirten Ala, "Biz bütün bunları dikkate alarak hem AB için hem Türkiye için yeniden bu ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Ala, fırsatları değerlendirmede ve geleceği inşa etmede iş birliğinin her iki tarafın yararına olduğu konusunda fikir birliği bulunduğunu kaydetti. AK Parti'nin iktidara geldikten sonra ilk 10 yılda çok ciddi reformlar yaptığını hatırlatan Ala, şöyle devam etti:

"Burada da bu hakkı teslim ediyorlar. Ama sonraki birkaç yılda sadece bizden ya da sadece Avrupa'dan kaynaklanmayan, bölgemizde olan gelişmeler, burada olan gelişmeler ve olaylar dolayısıyla her tarafta bir yavaşlama oldu. Pandemi sonrası zaten neredeyse dünya durdu. Şimdi biraz rahatlama oldu. Buralarda ve bizde aşılama karşılıklı ilişkileri geliştirecek düzeyde yapıldığı için 'Şimdi yeniden start verip yeniden işe koyulma zamanıdır' diyoruz. Biz de onun için buradayız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü 20:57 Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı 20:38 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak 19:04 Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti 17:51 BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışını yorumlarken başına gelen ilginç olayı anlattı         
21:10
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi         
20:45
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti         
20:20
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 22:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, temaslarını değerlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement