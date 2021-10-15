Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'den Rusya'ya gaz uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesi ve Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçisi Rusya'yı yüksek doğal gaz fiyatlarından yararlanmaması konusunda uyardı.

Altmaier, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Rusya'ya karşı tek taraflı bağımlılığı önlemek için mümkün olan her şeyi yapacağını belirtti.

Peter Altmaier, son haftalarda enerji fiyatlarında sert yükselişlere ilişkin, "Elbette kimsenin sorumsuzca kazanç elde etmemesini, bu durumdan faydalanmamasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Öte yandan, Rusya'nın, Avrupa'ya gaz sağlayacak olan Kuzey Akımı 2 boru hattının biran önce onaylanması için doğal gaz arzını sınırlıyor olabileceğine dair iddialar Alman basınında yer alıyor.

Avrupa'ya ulaşan söz konusu boru hattı gazla doldurulurken, gaz akımı için Alman enerji düzenleyicilerin izin vermesi gerekiyor.

Bu arada, Rusya, yüksek fiyatlardan yararlandığını reddederek, tüm gaz teslimat yükümlülüklerine uyacağını vurguluyor.