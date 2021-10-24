Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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