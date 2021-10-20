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BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK

20.10.2021 11:38
BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İtfaiye Haftası'nda 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İtfaiye Haftası'nda 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyurdu. Ankara İtfaiyesi, Yavaş'ın ihtiyaç açığını karşılamak için liyakat esasına dayalı alım yapacaklarını açıklamasının ardından www. ankara. bel. tr adresi üzerinden ilana çıktı. Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaya başlayacak olan adaylar, 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında ise istenilen belgelerle birlikte müracaat edebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetleri ağını genişletmek ve istihdama katkı sağlayarak ihtiyaç açığını karşılamak amacıyla açıkta bulunan boş kadrolara itfaiye memuru alımı yapacak.

İtfaiye Haftası'nda Ankara İtfaiyesi'ne 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler göreve başladığımızda öncelikle büyük bir personel ihtiyacı olduğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Maalesef geçmiş yıllarda İtfaiye Teşkilatımıza alınmak üzere işe girişi yapılan birçok personel, başka kurumlara ya da kurum içi başka birimlere kaydırılmıştı. İlk etapta 300 itfaiye personeli alımı gerçekleştirmek için harekete geçtik ve sadece itfaiyecilik mezunu gençlerimizden liyakatla 300 kişiyi işe başlattık. Yine talebimiz fazla olmasına rağmen Çevre Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru ile 150 itfaiyecilik okulu mezunu kişiyi daha işe başlatacağız" dedi.

Başvuru sürecini başlatan Ankara İtfaiyesi, Büyükşehir Belediyesi internet sayfası üzerinden alım ilanına çıktı.

ADAYLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ÖNCE BAŞVURU FORMU DOLDURACAK

KPSS puan türü üzerinden alımı yapılacak 150 yeni itfaiye memuru için duyuru ilanını yayımlayan Ankara İtfaiyesi, başvuru formunu aktifleştirerek süreci başlattı.

'www. ankara. bel. tr' adresi üzerinden İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olan adaylar, formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte, 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ adresine şahsen müracaatta bulunacak.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAK

Geçtiğimiz yıl memur statüsünde 300 itfaiye erine istihdam yaratan Büyükşehir Belediyesi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında adayı sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutacak.

Başvurular sonrası yapılacak değerlendirme sonucu sınava girmeye hak kazanan adaylar, 18 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi internet adresinde ilan edilecek. Ankara İtfaiyesi sözlü ve uygulamalı sınavları ise 22 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi, Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9 İskitler Altındağ adresinde yer alan yerleşkesinde yapacak.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK

İtfaiye, Ankara, Kasım, KPSS, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTİHDAMA KATKI: 150 YENİ İTFAİYE MEMURU ALINACAK - Son Dakika
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