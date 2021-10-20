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Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama - Son Dakika

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

20.10.2021 10:30
Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlamaANKARA'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi.

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

ANKARA'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

Görüntü dökümü

-Patlama anından genel ve detaylar

Fatih POYRAZ- Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğalgaz, Çankaya, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama - Son Dakika
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