ANTALYA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından bir kadın, kendilerine çarptığını iddia ettiği otomobildeki erkeğe, Kesin içki içmişsinizdir. Zıkkımın kökünü içesiniz deyince tartışma çıktı. Polis, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden Ersin Çataldaş yönetimindeki 07 ABB 274 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Sezai Demirel yönetimindeki 07 ASG 265 plakalı otomobil çarpıştı. Çataldaş'ın kullandığı otomobil, savrulup sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Leyla Öztunç yönetimindeki 77 DY 542 plakalı otomobile çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler ve yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 kişiye ayakta müdahale edildi. Kaza sonrası önlem alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

BEDDUA ETTİ, SONRASINDA TARTIŞTILAR

Polis kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, kazazedelerden bir kadın ile erkek arasında kısa süreli beddua tartışması yaşandı. Kadın kendilerine çarptığını iddia ettiği otomobildeki erkeğe yönelik, Kesin içki içmişsinizdir. Zıkkımın kökünü içesiniz. Allah cezanızı versin. Benim ailem gidecekti dedi. O da 'Bilerek mi yaptık. Otomobil bizi sıkıştırdı' cevabını verdikten sonra kadınının olduğu alandan uzaklaştı.

Bir süre sonra bilgileri almak için ekip aracının yanına gelen sürücüler ve yanındakiler, burada da tartıştı. Kadının kendilerine beddua ettiğini söyleyen sürücü ile beraberindekiler polis ekipleri tarafları sakin olmaları konusunda uyarıldı. Tartışma devam edince bir trafik polisi 'yeter, birbirinizle muhatap olmayın' diyerek bağırdı. Bunun üzerine taraflar ayrılarak farklı noktalarda bekledi.

İşlemlerin ardından kaza yapan otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.