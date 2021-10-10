GAZİPAŞA'DA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 1 iş makinesi ve toplanan geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde kurulu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde plastik ve kartonlardan oluşan balyalar, bir anda alev topuna dönüştü. Yangının başladığını fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine de haber verildi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis sevk edildi. Depo dış kısmında balyalanmış çöp atıklarda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iç kısma sıçradı. Yangında balyalanmış çöp atıklarla birlikte depo içersinde bulunan bir iş makinesi tamamen yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.