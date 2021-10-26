Son dakika haber: Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İkizce Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 arazözle müdahale ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.
Yangının tamamen sönmesi için ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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