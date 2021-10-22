Antalya'da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın

Yakılan anızlar ve bahçe atıkları yangına sebep oldu

Alevler ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılot, Çavuşköy ve Uzunlar Mahallesinde sazlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Dün gece Kızılot Mahallesi hudutları da bulunan Karpuz çayında 2 ayrı noktada çıkan sazlık yangını, yerleşim alanları için tehlike oluştururken Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü.

Bu akşam ise Çavuşköy mahallesinde tarım arazisinde ve Manavgat Akseki karayolu kıyısında Uzunlar Mahalle hudutlarında otellerin ve vatandaşların çöp döktüğü bölgede yangın çıktı. Yangınlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Yangınların, yayladan dönen vatandaşların tarla, Bahçe temizliği sonrası yaktıkları ateş ve Anız yakılması nedeniyle çıktığı bildirildi.