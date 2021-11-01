Son dakika haberleri! ASKER UĞURLAMA TÖRENİNDE TABANCASIYLA HAVAYA RASTGELE ATEŞ ETTİ - Son Dakika

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BURSA'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoydaki bir kişi, tabancasıyla havaya rastgele ateş etti. Polis, sosyal medyada yer alan görüntüleri izleyip şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Bursa'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoydaki bir kişi, belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak havaya rastgele ateş etti. Bu anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlandı. Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı'nda yaşananların yer aldığı görüntüleri izleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini araştırıyor.