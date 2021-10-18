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Son dakika haber | Avusturyalı Salinen Group'tan Türkiye'de tuz yatırımı - Son Dakika

Son dakika haber | Avusturyalı Salinen Group'tan Türkiye'de tuz yatırımı

18.10.2021 16:02
Son dakika haber | Avusturyalı Salinen Group'tan Türkiye'de tuz yatırımı

Edinilen son dakika haberine göre Merkezi Avusturya'da bulunan Salinen Group, Türkiye'nin önde gelen tuz üreticilerinden Safir'in yüzde 50'lik hissesini satın alarak Türkiye pazarına giriyor.

Merkezi Avusturya'da bulunan Salinen Group, Türkiye'nin önde gelen tuz üreticilerinden Safir'in yüzde 50'lik hissesini satın alarak Türkiye pazarına giriyor.

Salinen Group'tan yapılan açıklamaya göre, Safir'in yüzde 50'lik hissesinin satın alınmasıyla Türkiye'de büyük bir stratejik yatırıma imza atıldı.

Avusturyalı şirket, Türkiye'de iki bölgede "en modern buharlaştırılmış tuz tesisinin" inşası için ciddi bir yatırım planlıyor.

550 çalışan ve 146 milyon avro ciroya sahip Salinen'in söz konusu yatırımı ile Türkiye'deki toplam buharlaştırılmış ve kaya tuzu üretiminin gelecek yıllarda yaklaşık 1 milyon tona çıkması öngörülüyor.

"Türkiye, iç pazar büyüklüğü nedeniyle cazip"

Salinen Group Üst Yöneticisi (CEO) Peter Untersperger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yatırımı "kazan-kazan" olarak nitelendirerek, "Safir Group ile yeni pazarlara köprü kuruyoruz. Türkiye, iç pazar büyüklüğü nedeniyle cazip ve ülkenin gelişmiş lojistik seçenekleri sayesinde Orta Doğu, Rusya, Afrika ve Güneydoğu Asya'ya da kolayca ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar ise Safir Grup'un yatırıma değer görülmesi nedeniyle mutluluk duyduğunu, planlanan yatırımlar ile ülkeye ciddi bir istihdam ve ihracat katkısı sağlanacağını kaydetti.

Salinen Group yatırımının "Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen en büyük doğrudan yatırımlardan biri" olduğunu aktaran Özpınar, bu birleşmenin başka yatırımcılara da örnek olabileceğini ve onları cesaretlendireceğini belirtti.

Özpınar, "Ülkemize, yüce devletimize ve firmamıza duyduğu güvenden dolayı başta Salinen Group'un en büyük hissedarlarından Dr. Hannes Androsch olmak üzere bütün Salinen Avusturya ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika haber | Avusturyalı Salinen Group'tan Türkiye'de tuz yatırımı

Avusturya, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avusturyalı Salinen Group'tan Türkiye'de tuz yatırımı - Son Dakika


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