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Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

12.10.2021 23:20
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, kırsal Alanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda otlayan bir inek henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metrelik su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kuyuya inerek ineği vince bağladı. Vinç yardımıyla yukarıya çekilip kuyudan çıkartılan inek sahibine teslim edildi.

(Murat Uçkaç/İHA)

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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