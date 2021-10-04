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Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki Açıklaması

04.10.2021 19:28
Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'dan yapılan "Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi" iddialara "İsrail'i burada nerede gördüler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'dan yapılan "Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi" iddialara "İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz." şeklinde tepki gösterdi.

Aliyev, işgalden kurtarılışının 1. yılında ziyaret ettiği Cebrayıl'da şehir halkından bazı vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında Ermenistan'dan bahseden Aliyev, Ermeni toplumunun, gerçek durumu doğru analiz etmesi gerektiğini belirterek, "Artık Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçmeliler. Denizden denize, mitolojik Ermenistan hülyasından vazgeçmeliler. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeliler ve vazgeçecekler. Bunun başka yolu yok." dedi.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği 6'lı iş birliği platformuna Azerbaycan'ın ilk ülke olarak destek verdiğini bildirerek, "Eğer bundan birileri memnun değilse bizim de bu platforma ihtiyacımız yok. Bazılarının bundan (6'lı platform) rahatsız olduğunu biliyorum. Bazıları sürecin dışında kaldıklarına inanıyor. Bu onların kendi işi. Biz tüm komşu ülkelere iş birliği için bir platform önerdik." ifadelerini kullandı.

"Bölgede istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'nın rolü büyük"

Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinden de bahseden Aliyev, şunları söyledi:

"Bugün bölgede istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'nın rolü büyüktür. Yani bu format bize yeter. Ermenistan da bu formata katılacak çünkü başka yolu yok. Şimdiki realite böyle. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik son dönemlerde seslendirilen açıklamaları biz de destekliyoruz. Şimdi bölgede pratik iş birliğinin çerçevesi belirleniyor. Türkiye ile Rusya'nın iş birliği bölgemizde istikrarın garantörüdür. Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının son görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de ele alındı. Biz hem Türkiye hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz. Ben cumhurbaşkanı olarak sürekli temastayım. Her türlü savaş riskini ortadan kaldırmak gerekiyor. Türkiye-Rusya-Azerbaycan-Ermenistan formatı bize yetiyor. Katılmak isteyen katılır, istemeyen kendisi bilir. Her halükarda bugün bölgede Azerbaycan'ın rızası olmadan hiçbir girişim gerçekleştirilemez. Bunu herkes bilmeli."

Aliyev, son dönemlerde İran'la yaşadıkları gerginliklere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Biz iyi niyet sergiliyoruz. Fakat bu kendimize yönelik asılsız suçlamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Bunu burada, Cebrayıl'da, Aras nehrinin kıyısında, Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya söylüyorum. Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak. Bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz. Bazı İranlı taşralı mollaların son dönemde Azerbaycan'a yönelik iftiralarını umursamadık. Fakat sonra ne yazık ki yetkililer bize karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmaya başladılar. Güya Azerbaycan İsrail'i bu bölgelere getirmiş. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz."

"Hiç kimse işimize karışmasın"

Azerbaycan'ın bağımsız politika izleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Bunu herkes biliyor. Bu bizim bağımsız politika izlediğimiz ilk yıl değil. Komşularımızla ve diğer tüm ülkelerle bağımsız politika ile ilişkiler kuruyoruz. Hiç kimse iç işlerimize karışmasın. Hangi ülke ile hangi düzeyde ilişki kurmamız bizim kendi işimiz. Sonuçta Ermenistan ile yakın dostane ilişkileri olan ülkelere bir şey demiyoruz. Bakın Ermenistan'ın kaç destekçisi var. İkinci Karabağ Savaşı bunu gösterdi ve bugün Ermenistan'ı kaç ülkenin desteklediğini görebilirsiniz. Bu ülkelerle düşman mı olalım. Hayır. Bu ülkelerin egemenlik hakkını kabul ediyoruz. Evet, özellikle yakın komşu ülkeler Ermenistan'la ilişkilerde aktif olduğunda iç dünyamızda bundan rahatsız olabiliriz, bundan acı duya biliriz fakat bunu asla dile getirmeyiz. Bir kez daha söylemek istiyorum ki, bize yönelik suçlamalar resmen ispatlanmalıdır. Gelip bulsunlar bakalım bu bölgede yabancı vatandaş var mı?"

İran'la 130 kilometrelik sınırlarını Ermeni güçlerden temizlediklerini hatırlatan Aliyev, "İşgal döneminde orada nelerin olup bittiği araştırılmalıdır. Biz şimdi araştırıyoruz. Azerbaycan, başka bir ülkeyi buraya getirdiği yönünde durduk yere suçlanıyor. Güya Azerbaycan'ı Azerbaycan devleti ve halkı değil dış güçler yönetiyor. Bu bize saygısızlıktır. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunu herkes bilmeli. Azerbaycan, dış ilişkilerini ve iç işlerini kendi bildiği şekilde planlamaya devam edecektir. Hiç kimse işimize karışmasın." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Azerbaycan, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki Açıklaması - Son Dakika


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