? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, heyetler arası görüşmenin ardından 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' ile 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması' imza törenlerine katıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı - Son Dakika