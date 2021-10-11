Üye Girişi
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

11.10.2021 12:18
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Son dakika haberler... 'CEZAEVLERİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİME AÇIK'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevi kurumlarının denetime açık olduğunu söyledi.

'CEZAEVLERİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİME AÇIK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevi kurumlarının denetime açık olduğunu söyledi. Hükümlüye insanca davranmayı temel ilke edindiklerini belirten Bakan Gül, "Cezada adalet sürecinin en önemli yeri bence infaz sürecidir. Standartların yükseltilmesi en önemli hedefimizdir. Öznemiz insandır. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muameleden asla taviz vermeyen bir anlayışı sürdürmeyi bekliyoruz. Suçu ne olursa olsun cezaevinde herkesin en iyi şekilde muameleye ve insanca muameleye sahip olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Mahkumların yeniden toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Cezaevi kurumları gerek ulusal gerekse uluslararası kurumların denetimine açıktır" dedi.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin dış dünya ile iletişiminin en iyi şekilde yapılmasına da değinen Bakan Gül, bu iletişimin rehabilitasyon için de önemli olduğunu vurguladı. Hükümlülerin dış dünya ile sağlıklı iletişim kurabildiği sürece topluma daha kolay entegre olduğunu belirten Gül, "'Ben bir yanlış yaptım ama devletim elimden tuttu, ben bir daha bu yanlışa düşmeyeceğim. Devletim güvendi bana' diye bakabilmesi lazım. O 'devlet' dediği, sizlersiniz. Sizler elinden tuttukça devlete, millete, topluma, kendisine olan güveni artacaktır" diye konuştu.'3 YILDA 11 BİNE YAKIN HÜKÜMLÜ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ''Adalet ormanları' konusunda da çok önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Şu ana kadar 24 bin 516 hükümlüyle bu çalışmalar kapsamında 796 bin ağaç dikildi. Denetimli serbestlik hükümlülüğü bakımından 1 milyon 815 bin 536 fidan dikildi, 3 milyon 181 ağaca bakım yapıldı" dedi.Eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini belirten Gül, "45 bin 178 hükümlü ve tutuklu eğitim programlarına devam etmekte. Bunun büyük bölümünü açık lise öğrencileri oluşturuyor. Son 3 yılda 11 bine yakın hükümlü okuma yazmayı ceza infaz kurumlarında öğrendi" diye konuştu.Hükümlülere kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave haklar getirildiğini anlatan Gül, "Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık oldu. Çocukların okul dışında da ziyaret yapabilme imkanı gibi düzenlemeler yapıldı. Ziyaret süreleri 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı. Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1 en fazla 3 saat olarak belirlendi. Mazeret izinlerinin kapsamını genişlettik, izin hakkı 1'den 2'ye çıkarıldı" dedi.'SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADRO ÇALIŞMALARI NETİCELENDİRİLECEK'Bakan Gül, sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için çalışmaların da yakın zamanda neticelendirileceğini söyledi.Gardiyanlığın yapılan düzenlemelerle önemli meslek haline geldiğini anlatan Gül, "İnfaz koruma memurları 'gardiyan' diye söylenirken bugün önemli bir meslek haline gelmiştir. Yapmış olduğumuz düzenlemeler, destekle kamuoyunda çok önemli meslek haline gelmiştir" diye konuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının, hükümlülerin cezasını çekerken bir taraftan da topluma kazandırılması için büyük rol oynadığını söyledi.

Ceza ve İnfazevleri Genel Müdürü Dr. Yunus Alkaç ise hükümlülerin, yeniden suç işlemesini engellemeyi ve topluma saygılı, sorumluluk taşıyan birey olmasını amaçladıklarını belirtti. Münferit de olsa gerçekleşebilecek işkence olaylarına karşı adli ve idari denetimler yapıldığını da kaydeden Alkaç, "Hayatın toplu olarak devam ettiği cezaevlerimizde koronavirüs vaka oranları ülke ortalamasının çok çok altındadır" dedi.


Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Adalet Bakanı, Cezaevi, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı 12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 12:06 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı 11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü 11:49 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı 11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı 11:21 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı 11:03 Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 10:58 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı
12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
12:05 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
12:01 Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu
11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
11:49 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü
11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı
11:34 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
11:20 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi         
12:19
Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı         
12:14
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu         
12:01
Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün         
11:50
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar         
11:46
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 12:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement