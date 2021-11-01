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BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

01.11.2021 13:57
BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim...

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı. Bakan Özer, toplantıda yaptığı konuşmada Azerbaycanlı mevkidaşı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Son dönemde düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz karşılıklı bu ziyaretler sonucunda iş birliklerimiz gelişerek somut çıktılarla neticelenme fırsatına kavuşmuştur. Bu kapsamda imzalamış olduğumuz mesleki ve teknik eğitime ilişkin protokole ayrı bir önem atfetmekteyim. Çağın imkanları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda niteliklerinin artırılması için önemli bir oranda emek ve kaynak harcadığımız mesleki ve teknik eğitim, geniş bir birikime erişmiş durumdadır. Bu birikimin işlerliği, mesleki eğitim kurumlarımızın ilk günlerinden itibaren Kovıd-19 salgınına karşı mücadeleye etkin bir şekilde verdikleri destekle kanıtlanmıştır. " dedi. Bakan Özer, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tüm tecrübelerinin Azerbaycan eğitim kurumlarına aktarmayı arzu ettiklerini belirterek salgın sürecinde eğitim konusunda edindikleri tecrübeleri de Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti. İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin merkezinde Bakü Türk eğitim kurumlarının bulunduğunu hatırlatan Bakan Özer, karşılıklı anlayış çerçevesinde bu eğitim kurumlarının daha geniş imkanlara kavuşturulacağına inandığını söyledi. Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Togo Cumhuriyeti, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Azerbaycan, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAKAN ÖZER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI AMRULLAYEV İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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