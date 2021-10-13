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Son dakika haber: Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor (2)

13.10.2021 17:19
Son dakika haber: Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor (2)

Son dakika haberler: AĞRI EĞİTİMİNE 150 MİLYON LİRALIK YATIRIMMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'da İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kente mevcut yatırımlara ek olarak 150 milyon liralık bir yatırımın daha yapılacağını açıkladı.

AĞRI EĞİTİMİNE 150 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'da İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kente mevcut yatırımlara ek olarak 150 milyon liralık bir yatırımın daha yapılacağını açıkladı. Kent genelinde halihazırda 107 milyon liralık yatırım programının devam ettiğini belirten Bakan Özer, "Bugün Ağrı'da eğitim kalitesinin artırılmasıyla ilgili ve eğitim kalitesi göstergelerinin iyileştirilmesiyle ilgili neler yapılabileceği hususunda kapsamlı değerlendirme imkanımız oldu. 50 yatak kapasiteli Diyadin Öğretmenevi'ni hızlı bir şekilde yatırım kapsamına alıyoruz. Doğubayazıt ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu olan bir 24 derslikli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni de hizmete alacağız. Ağrı'da da bu kapsamda önemli yatırımlar yapacağız. Ağrı ilimizde hem merkez ve hem de ilçelerde ihtiyaç olan 6 ilkokul, 5 ortaokul, 2 anaokulu ve bir de özel eğitim anaokulunun yapılması kararını aldık. Bu yatırımlar yaklaşık 150 milyonluk yatırım. Yani şu anda 2021 yılı içerisinde 107 milyonluk yatırımı göz önüne aldığımız zaman yüzde 150'lik artışla inşallah Ağrı'mız çok daha iyi imkanlarla altyapısı güçlü, ikili eğitimi azalmış, özellikle okul öncesi eğitimde erişim imkanı artmış bir ilimiz olma yolunda hızla ilerliyor. Aynı zamanda mevcut okullarımızın da küçük ve büyük onarımlarıyla ilgili hem temel eğitimde ve hem de ortaöğretimde yaklaşık 18 milyonluk bir kaynağı da Ağrı ilimize bugün itibarıyla inşallah aktaracağız. Belediye başkanımız da okulların tesisleriyle ilgili, 20 okulumuzun merkezdeki ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir adım atacak. İnşallah il milli eğitim müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu okullarda masa tenisinden, basketbol sahasına kadar çocuklarımızın hem okullarına devam ederken spor yapabilmeleriyle ilgili imkanları artırmak için bir adım attı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Genel olarak değerlendirirsek, Ağrı ilimize gerçekten çok ciddi yatırım yaptık, Ağrı'yı birebir takip edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye genelinde okul öncesine erişim noktasında çok ciddi yatırımlar yapacaklarını kaydeden Özer, "Biliyorsunuz geçen hafta saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde İstanbul'da 100 tane daha anaokulu yapılmasıyla ilgili bir başlangıç, start verdik. Aynı şeyi Ağrı ilimizde de yeni anaokulların yapılmasıyla ilgili yeni yatırımlar yapacağız. İnşallah 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde, tüm vatandaşlarımızın sosyoekonomik seviyesinin arka planına bakmaksızın tüm vatandaşlarımızın çocuklarının okul öncesi eğitime kolaylıkla erişebilir olmasını sağlamak için yatırımlarımız devam edecek. Bundan önce açıkladığım gibi tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ihtiyacı olan tüm materyalleri de bakanlık olarak biz karşılayacağız. Her ayın ilk haftası 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar bütün kaynakları kamuoyuyla paylaşacağız. İl müdürlüklerimizde bu kaynakları kısmen bastırıp imkanı olmayan öğrencilere ulaştırmış olacak" dedi.Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde de bulunan Bakan Özer, Seyit Ali Onbaşı Anaokulu ve Alpaslan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Özer, bir süre anaokulu öğrencileriyle oyunlar oynadıktan sonra Ağrı programını sonlandırdı.

Mahmut Özer, Yatırım, Okul, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor (2) - Son Dakika


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