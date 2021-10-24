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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek - Son Dakika

Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek

24.10.2021 11:01
Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek

Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığı bilgisini verdi.

Bu kapsamda yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek sağlandı." ifadesini kullandı.

Yardımdan faydalanmak isteyenler, SYDV'lere başvuru yapabilir

Yanık, yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğünü belirterek, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplumun tüm kesimlerine sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yanık, "Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplam 1,5 milyon lira tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek üniversite öğrencilerimize, yani gözbebeklerimize maddi ve manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, yükseköğrenim yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim için ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.

Derya Yanık, Türk Lirası, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek - Son Dakika


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