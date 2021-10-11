Son dakika haber! Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

B.A'nın kullandığı 34 BPT 586 plakalı otomobil, Eski Havalimanı Yolu Caddesi Florya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki reflüje çarparak takla attı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.A. ve araçtaki 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla araç kullanılamaz hale geldi.