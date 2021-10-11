Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

11.10.2021 13:25
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan kağıt fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika sahibi ve çalışanlarının üzüntüsünü paylaşıp, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan kağıt fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika sahibi ve çalışanlarının üzüntüsünü paylaşıp, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 39. Sokak'ta faaliyet gösteren Sinan Çapar'a ait Parteks Kağıt Fabrikası'nda gece çıkan yangın kısa sürede büyürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.

12 ARAÇ, 47 PERSONELLE 6 SAATTE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

12 araç, 47 personel ile yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin yükseldiği yangını 6 saatte kontrol altına aldı. Fabrikada yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olay yerine giderek, hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yangın hakkında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve Parteks Kağıt Fabrikası sahibi Sinan Çapar'dan bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan ve fabrikanın sahibi Sinan Çapar'a geçmiş olsun dilekleri ile sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, yangının 13 bin dönümlük bir alanda çıktığı, yangının söndürülmesi için gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Organize Sanayi itfaiyesi, gerekse de belediyelerin her konuda destek sağladığını, kağıt fabrikası olduğu için yangının kontrol altına alınmasının uzun sürdüğünü belirtti.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ"

Büyükkılıç, yangının soğutma aşamalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tamamı yanmış ve zarar görmüş durumda. Büyük geçmiş olsun. Söndürme ve soğutma aşamaları devam ediyor. Üzerimize ne düşüyorsa yapma konusunda, gerek daire başkanımız ile geceden beri irtibat halindeyiz, devamlı takip ettik, gerekse çevre birimimizdeki kardeşlerimize talimat verdik, gerekeni yapacağız. Söyleyecek söz bulamıyoruz, sözün bittiği yer. Gerekli çalışmaların bundan sonraki süreçte yapılması gereken boyutunu ilgilendirdiği anlayışıyla geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "

Parteks Kağıt Fabrikası sahibi Sinan Çapar da, yangının çıktığı ilk andan itibaren gece boyunca ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir İtfaiyesi'nin 12 araç, 47 personel ile müdahale ettiği yangına, Kayseri OSB İtfaiyesi ise 11 araç ve 26 personel destek verdi.

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Memduh Büyükkılıç, Fabrika, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu 13:32 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar gündemden düşmek bilmiyor 13:30 Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar gündemden düşmek bilmiyor Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı 12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu 12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi 12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 12:06 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor

Son Dakika Haberleri
13:31 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu
13:19 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
12:47 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız
12:33 Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar
12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı
12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021         
13:31
Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı         
13:20
Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız         
12:48
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı         
12:14
Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün         
11:50
Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı         
11:42
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 13:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement