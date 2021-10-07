Batman'da düzenlenen "Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı"nda girişimcilere yatırım çağrısında bulunuldu.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İŞKUR yetkilileri ve tekstil sektörü temsilcileri katıldı.

İŞKUR'un sağladığı destekler ve uyguladığı programlara ilişkin bilgilendirme yapılan toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, 2012 yılında kentte tekstil sektöründe 650 kişi çalıştığını, bugün ise resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

"Devletin verdiği teşvikler, İŞKUR'un verimli çalışmaları bugün tekstil sektöründe istihdama can simidi oldu. Gerek yerli gerekse de ulusal düzeyde iş verenlerimiz gelip Batman'da yatırım yapacak. Yatırımcımızın ayağına kırmızı halı sereceğiz." diyen Eviz, devletin verdiği teşviklerin ve İŞKUR'un eğitim destekleri ve nitelikli iş gücü yetiştirme çalışmalarının kentte maksimum düzeyde kullanılacağını, kaynakların istihdam ve yatırım için seferber edileceğini belirtti.

Eviz, tekstil sektöründe 260'ın üzerinde iş veren olduğunu, çevre il ve ilçelerden bile Batman'a tekstil sektöründe çalışmaya gelenlerin bulunduğunu dile getirerek, "Batman bu manada artık kalıbına sığmıyor. Batman bölgesel anlamda da sektörün merkezidir ve bu sektör gelecekte de çok güçlü olacaktır. Bu sektör sosyo-ekonomik açıdan dermandır. Binlerce genç kızımız evinde oturacağına bugün üretime katılıyor." dedi.

"Yabancı yatırımcıya daha fazla önem vermemiz gerekiyor"

Batman Tekstil Sanayici İşadamları Derneği (TEKSİAD) Başkanı Mehmet Ali Öztürk, kentte son yıllarda gelişen tekstil sektöründe 30 bin kişinin istihdam edildiğini, bunun yan sektörlere de etkisinin olduğunu, bu alanda yatırımcıların daha çok desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"1700 servis aracı sektörün taşıma işini yapıyor. Bu servisler petrol almaya gidiyor. Çalışan işçilerimizin yemeği halden ve kasaptan geliyor. Bütün şehrin döngüsüne etki eden bir yapısı var bu sektörün. Şehrin ekonomik döngüsüne büyük katkısı olan bir sektörden bahsediyorum." ifadelerini kullanan Öztürk, bu sektörün Batman için son derece önemli olduğunu aktardı.

Öztürk, herkesin bu çerçevede sektöre yaklaşması gerektiğine işaret ederek, tekstilin Batman'da adeta bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

Ekonominin iyi olduğu yerde, işin olduğu yerde huzurun da olacağını dile getiren Öztürk, "Madem elimizde böyle bir nimet var ve günden güne büyük firmalar, 'Buraya nasıl bir yatırım yapabiliriz?' arayışı içerisindeyken bizim de bu insanların önünü açmamız lazım. Yabancı yatırımcıya daha fazla önem vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu da katıldı.