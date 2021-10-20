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Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada

20.10.2021 10:50

Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı.

Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın yönetimindeki 16 Y 9785 plakalı otomobil, aynı yöne seyir eden Süleyman Balantekin yönetimindeki 16 PN 420 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, tır refüje çıkarak durabildi. Kazada Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve yanında bulunan Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada
Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada

Durmuş Aydın, Otomobil, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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