Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamasında ağır yaralanan bir kişinin 15 ay sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada omuriliğinin darbe alması sonucu yaralanan Abbas Ahmed Mazlum, yaklaşık 15 aydır yatalak ve felçli bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.

Tedavisine evde devam edilen Mazlum'un bugün hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Patlamada ağır yaralanan 35 yaşındaki İbrahim Harbi de 28 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.