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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını - Son Dakika

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

18.10.2021 22:11

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi'ndeki göl kıyısında devriye gezen bekçilerin seyir kulesi önlerindeki yüzlerce su kuşunun yaşam ve üreme alanı olan sazlık sahada alevleri görüp haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya gelen itfaiye ekipleri yangın mahalline alanın göz havzası olması nedeniyle giremezken, itfaiye görevlileri kamışlar arasında uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale etti. Ekipler, uzun süren çalışmasının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Öte yandan, yerleşim merkezine yakın bölgedeki yangının balıkçı limanlarına da yakın olması nedeniyle kıyıda teknesi olanlara da haber verildi. Kıyıya gelen balıkçılar da, kayıklarının tehlike altında olup olmadığını görmek için limanlara geldi.

Bekçilere bir görgü tanığının sazlık alana düşen havai fişeğin yangına neden olduğunu anlatması üzerine, plakası verilen bir araç da araştırılmaya başlandı. Görgü tanığı Hakkı Çimendir, göl kenarında hayvanlara bakmaya giderken bir havai fişeğin sazlık alanın üzerine düştüğünü gördüğünü belirterek, "Bir araç vardı, dönüşte gelirken araç zaten kaybolmuş, bir anda alev sündü zaten. Muhtemelen burayı yakan havai fişekti. Ama o arabaydı veya birisi kutlama için yaptı. Hayvanlarımıza bakmaya gittik, dönüşte yangın çıktı. Hayvanlarımız için yangın herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama itfaiyenin de yetişeceği bir alan değil" şeklinde konuştu.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

Beyşehir Gölü, İtfaiye, Yangın, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını - Son Dakika
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