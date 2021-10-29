Son dakika haber: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda, M.A'nın üzerinde yapılan aramada, şüphelinin vücuduna sarılı vaziyette 94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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