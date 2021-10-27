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Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27.10.2021 13:29

Son dakika haber: Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FF 5212 plakalı otomobil, ilçenin Dilektepe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil, Bingöl, Solhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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