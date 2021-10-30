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Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü

30.10.2021 13:33

Son dakika haberi: Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 farklı mahallede 20'den fazla kedi, ölü halde bulundu.

Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 farklı mahallede 20'den fazla kedi, ölü halde bulundu. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden mahalleli duruma isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde 6 sahipli kedi ölü olarak bulundu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilacı ile zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen kediler, mahalle sakinlerince evlerinin yakınında ve bahçelerde ölü halde bulundu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin hayvan ambulansı Petbulans bölgeye geldi. Zehirlediği iddia edilen bitkin haldeki bir kedi yapılan müdahaleyle kurtarılırken, 6 kedinin ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

Diğer mahallede de 15 kedi öldü

Kumköy Mahallesi'nin yanı sıra Cumhuriyet Mahalledeki bir site içerisinde de vatandaşlar tarafından beslenen kedilerin bazıları bitkin, bazıları da ölü halde bulundu. Bitkin kedileri veterinere götüren site sakinleri, kediler hayatta tutmaya çalıştı. Tedavi altına alınan kediler de bir süre sonra tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü. Sitede 2 gün içerisinde 15 kedinin öldüğü belirtilirken, bu kedilerin de tarım ilacı ile zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Site sakini Elif Yılmaz, "Benim evimin önünde sadece 6 kedi öldü. Sitenin diğer bloklarında da ölen kediler var. Bitkin haldeki kediler de veterinere götürüldü ama kurtarılamadı. Güçlü bir ilaçla zehirlendikleri düşünülüyor. Kimin yaptığı bilinmiyor. Toplamda 15 kedi öldü, birçoğu sahipli kedi" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri zehirleme olayları ile ilgili tutanak tuttu.

(HY-MU-ÖK-Y)

Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü

Bodrum, Kumköy, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika


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