Son dakika haber... Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı - Son Dakika

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğu bildirildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, TOBB'un desteğiyle her yıl gerçekleştirilen eğitim yardımları kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 24 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 çift ayakkabı yardımı yapıldığı belirtildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç, "Ayakkabıları İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'a teslim ettik, çocuklarımız sağlıcakla giysin, eğitim hayatlarında başarılar dilerim," ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB'a teşekkür ederek, ayakkabıları okul müdürlerine teslim edilip çocuklara ulaştıracaklarını kaydetti.