Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Akın (58) idaresindeki 15 NU 680 plakalı römorklu traktör, Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında aynı istikamette ilerleyen Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı 20 H 3338 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyon, Şenol Özalp'in (54) kullandığı 15 LH 660 plakalı otomobile çarptı.
Sürücü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47), 6 yaşındaki Mehmet Emir Baş olay yerinde yaşamını yitirdi, Bayram (49) ile Yağmur Baş (7) ve traktör sürücüsü Akın, yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağmur Baş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Şenol Özalp'ın Yeşilova ilçesine bağlı Bayırbaşı köyünde imam olduğu öğrenildi.
Öte yandan, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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