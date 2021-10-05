Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Burdur'da aday sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Kurna köyü rampasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Özartunç (19) yönetimindeki 07 GL 213 plakalı araç Kurna Köyü rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonra aday sürücü belgesi olduğu öğrenilen sürücü Süleyman Özartunç yaralandı. Özartunç, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde inceleme yapan il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri hurdaya dönen aracı kaldırmak için Burdur- Antalya yolunu tek şeritten verdi. - BURDUR