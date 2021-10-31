Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak için bakın ne yapmışlar

Erdoğan talimatı verdi! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki rakamlar

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede terası sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri binayı tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekiplkeri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatte çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.